Режиссер «Джокера» опубликовал в Instagram уникальные кадры со съемок



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Неопубликованные кадры из фильма «Джокер» instagram.com/toddphillips1/

Режиссер решил вернуть интерес к одной из самых популярных кинокартин прошлого года

Отличные новости для любителей экранизаций комиксов DC: Тодд Филлипс решил опубликовать в своем личном аккаунте в Instagram ранее нигде не опубликованные кадры со съемок фильма «Джокер».

На одном из кадров главный герой, роль которого исполнил Хоакин Феникс, стоит на знаменитой лестнице в Нью-Йорке, где по сюжету ленты вскоре случится уже ставший легендарным танец. Фанаты картины отмечают, что именно эта сцена показалась им самой запоминающейся.

Еще в одном кадре нам показывают главного героя Артура Флека со спины, в его жизни не все гладко и надежды на светлое будущее почти не осталось. Та же самая лестница, но ракурс уже иной.

Напомним, фильм «Джокер» был номинирован сразу на двенадцать премий «Оскар», однако был награжден лишь двумя статуэтками: за лучшую музыку к фильму и за лучшую мужскую роль.

Информации о съемках продолжения истории безумного клоуна пока нет.