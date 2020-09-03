Шоураннеры «Игры престолов» снимут сериал об инопланетянах



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Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс

Сценаристы назвали произведение самой амбициозной научной фантастикой

Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс снимут новый сериал для Netflix на основе китайской фантастической трилогии Лю Цысиня «Задача трех тел». Об этом сообщает Fox News.

Это история о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Сценаристы назвали произведение самой амбициозной научной фантастикой, которую им доводилось читать. «Начинается все с жизни на маленькой голубой планете и заканчивается отдаленными частями Вселенной», — рассказали Бениофф и Уайс.

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