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    Жизнь

    Шоураннеры «Игры престолов» снимут сериал об инопланетянах

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    Шоураннеры сериала &laquo;Игра престолов&raquo; Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс - Шоураннеры «Игры престолов» снимут сериал об инопланетянах
    Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс

    Сценаристы назвали произведение самой амбициозной научной фантастикой

    Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс снимут новый сериал для Netflix на основе китайской фантастической трилогии Лю Цысиня «Задача трех тел». Об этом сообщает Fox News.

    Это история о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Сценаристы назвали произведение самой амбициозной научной фантастикой, которую им доводилось читать. «Начинается все с жизни на маленькой голубой планете и заканчивается отдаленными частями Вселенной», — рассказали Бениофф и Уайс.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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