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    Жизнь

    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix

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    Гарри и Меган Маркл - Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Гарри и Меган Маркл

    Пара займется созданием документальных программ и шоу на общественно важные темы

    Бывшие члены королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри основали продюсерскую компанию и подписали многолетний контракт с Netflix, сообщает The New York Times.

    Название компании пара пока не раскрыла, однако известно, что стриминговый сервис будет платить герцогу и герцогине Сассекским за создание документальных фильмов, сериалов, художественных фильмов, шоу и детских программ.

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    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix
    Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix

    «Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который не только информирует, но и дает надежду. Для нас, молодых родителей, также важно создавать вдохновляющие семейные программы. Беспрецедентный охват Netflix поможет нам делиться впечатляющим контентом, который открывает новые возможности», — цитирует газета заявление пары.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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    знаменитости кино Меган Маркл Принц Гарри Новости Netflix шоу-бизнес
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