Из герцогов в кинопродюсеры: Гарри и Меган Маркл заключили договор с Netflix



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Гарри и Меган Маркл

Пара займется созданием документальных программ и шоу на общественно важные темы

Бывшие члены королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри основали продюсерскую компанию и подписали многолетний контракт с Netflix, сообщает The New York Times.

Название компании пара пока не раскрыла, однако известно, что стриминговый сервис будет платить герцогу и герцогине Сассекским за создание документальных фильмов, сериалов, художественных фильмов, шоу и детских программ.

«Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который не только информирует, но и дает надежду. Для нас, молодых родителей, также важно создавать вдохновляющие семейные программы. Беспрецедентный охват Netflix поможет нам делиться впечатляющим контентом, который открывает новые возможности», — цитирует газета заявление пары.

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