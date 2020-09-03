54-летняя голливудская секс-бомба Сальма Хайек едва уместила грудь в тесное платье



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Мексикано-американская актриса Сальма Хайек отметила 54-й день рождения instagram.com/salmahayek/

Звезда выбрала роскошный образ для торжества

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек своим примером доказывает, что возраст – лишь цифра. Голливудская красотка похвасталась эффектной внешностью. Сальма предстала в шикарном желтом платье, которое подчеркнуло ее женственную фигуру.

Хайек выбрала откровенный наряд с глубоким декольте и вырезами по бокам. Пышная грудь знойной брюнетки едва уместилась в тесную одежду.

Фанаты адресовали кумиру множество теплых слов и пожеланий. Подписчики высказали восторг от «нестареющей» любимицы. «Невероятная, лучшая!», «Вы очень секси!», «Чтоб я так выглядела в 54!», «Леди, только краше стала с годами», «Самая красивая женщина мира», «Прекрасная, это супер-секси!», «Потрясающая, у меня пропал дар речи, еле вернулся», «Главная секс-бомба Голливуда», - восторженно написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.