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    Шоу-биз

    54-летняя голливудская секс-бомба Сальма Хайек едва уместила грудь в тесное платье

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    <p>Мексикано-американская актриса Сальма Хайек отметила 54-й день рождения</p> <div></div> - 54-летняя голливудская секс-бомба Сальма Хайек едва уместила грудь в тесное платье

    Мексикано-американская актриса Сальма Хайек отметила 54-й день рождения

    instagram.com/salmahayek/

    Звезда выбрала роскошный образ для торжества

    Мексикано-американская актриса Сальма Хайек своим примером доказывает, что возраст – лишь цифра. Голливудская красотка похвасталась эффектной внешностью. Сальма предстала в шикарном желтом платье, которое подчеркнуло ее женственную фигуру.

    Хайек выбрала откровенный наряд с глубоким декольте и вырезами по бокам. Пышная грудь знойной брюнетки едва уместилась в тесную одежду.

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    54-летняя голливудская секс-бомба Сальма Хайек едва уместила грудь в тесное платье
    54-летняя голливудская секс-бомба Сальма Хайек едва уместила грудь в тесное платье
    54-летняя голливудская секс-бомба Сальма Хайек едва уместила грудь в тесное платье
    instagram.com/salmahayek/

    Фанаты адресовали кумиру множество теплых слов и пожеланий. Подписчики высказали восторг от «нестареющей» любимицы. «Невероятная, лучшая!», «Вы очень секси!», «Чтоб я так выглядела в 54!», «Леди, только краше стала с годами», «Самая красивая женщина мира», «Прекрасная, это супер-секси!», «Потрясающая, у меня пропал дар речи, еле вернулся», «Главная секс-бомба Голливуда», - восторженно написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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