Шведскую медсестру на неделю закроют на маяке для просмотра фильмов

Кинофестиваль выбрал единственного зрителя для просмотра фильмов на острове

Организаторы Гетеборгского кинофестиваля, который считается крупнейшим в Скандинавии, выбрали единственного зрителя для просмотра фильмов на удаленном острове. Им стала шведская медсестра Лиза Энрот, передает The Guardian.

Как сообщает издание, Энрот была выбрана из 12 тысяч претендентов. Она проведет неделю на отдаленном острове Хамнескар, где находится известный маяк Патер Ностер.

«В сфере здравоохранения я, кажется, целую вечность слушала, проверяла и утешала. Я чувствую, что почти лишена энергии. Ветер, море, возможность на неделю оказаться частью совершенно другой реальности — все это действительно привлекательно», — поделилась победительница.

Ранее «Скотч» сообщал, что HBO снимает второй приквел «Игры престолов».

Приквел повествует о событиях за 90 до лет до действий «Игры престолов». Создатели собираются воссоздать новеллы «Межевой рыцарь», «Верный меч» и «Таинственный рыцарь». Что касается главных персонажей, то в центре сюжета окажутся сэр Дункан Высокий и молодой Эйгон V Таргариен.