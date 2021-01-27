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    Шоу-биз

    HBO снимает второй приквел «Игры престолов»

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    HBO снимает второй приквел «Игры престолов»

    Известно, что события «Дома дракона» происходят за 300 лет до «Игры престолов»

    Стало известно, что канал HBO начал снимать второй приквел «Игры престолов». В основу сюжета нового сериала лtг цикле новелл Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге». Об этом пишет Variety.

    Приквел повествует о событиях за 90 до лет до действий «Игры престолов». Создатели собираются воссоздать новеллы «Межевой рыцарь», «Верный меч» и «Таинственный рыцарь». Что касается главных персонажей, то в центре сюжета окажутся сэр Дункан Высокий и молодой Эйгон V Таргариен.

    Напомним, в 2022-м поклонников «Игры престолов» ждет приятный сюрприз: на экраны выйдет приквел проекта под названием «Дом дракона», снятый по мотивам антологии Джорджа Мартина «Пламя и кровь» о семье Таргариенов. Известно, что события «Дома дракона» происходят за 300 лет до «Игры престолов», а в первом сезоне запланировано десять эпизодов.

    Ранее «Скотч» рассказывал, что беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает на карантине.

    «Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы в минусе как минимум на 150 тысяч каждый месяц», - сказала девушка.

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    Теги: знаменитости кино
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