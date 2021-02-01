Вышел официальный трейлер звездной комедии «Сумасшедшая свадьба 3» (видео)

Уже традиционно для франшизы поет Олег Винник

Представлен трейлер комедии «Сумасшедшая Свадьба 3», которая выйдет в широкий кинотеатральный прокат 25 февраля этого года.

Звездная комедия «Сумасшедшая Свадьба 3», которая выйдет в украинский кинотеатральный прокат 25 февраля, является финальной частью легендарной франшизы. Согласно замыслу создателей сумасшедшей киновселенной, каждая из частей посвящена свадьбе одного из трех детей Василия и Галины Середюков. После замужества старшей Екатерины и средней Наташи в первых двух «Свадьбах», в триквеле планирует жениться самый младший Середюк - сын Захар. Этот фильм логически завершает одноименную франшизу, превращая ее в трилогию.

В трейлере «Сумасшедшей Свадьбы 3» впервые прозвучит отрывок официального саундтрека к триквелу, автором которого стал музыкальный продюсер фильма и главный хитмейкер страны Алексей Потапенко. Уже традиционно для франшизы поет Олег Винник, на этот раз в сопровождении цыганского театра «Романс». Тизер видеоклипа представят 19 февраля, а премьера полной версии саундтрека и клипа состоится 22 февраля. Чьими еще голосами зазвучит саундтрек в музыкальном видео и самой ленте, создатели пока держат в тайне.