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    Скончался солист ансамбля «Песняры»

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    Белорусский музыкант и солист группы &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич - Скончался солист ансамбля «Песняры»
    Белорусский музыкант и солист группы «Песняры» Леонид Борткевич

    О причинах смерти не сообщается

    Белорусский музыкант и солист группы «Песняры» Леонид Борткевич умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил директор коллектива «Золотые голоса легендарного ансамбля «Песняры» Николай Бабичев.

    «Леонид Борткевич скончался сегодня в больнице в Минске», — сообщил Бабичев. Причины смерти не уточняются.

    Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. Окончил музыкальную школу по классу трубы. Еще в детстве проявлял способности к пению, был сначала солистом в хоре мальчиков Дворца пионеров, а затем солистом хорового ансамбля «Юность» при консерватории.

    В состав Вокально-инструментального ансамбля «Песняры» под управлением Владимира Мулявина Борткевича включили спустя год после основания ансамбля в 1970 году. До этого он был солистом самодеятельной группы «Золотые яблоки». Солистом так называемого золотого состава «Песняров» Борткевич был с 1970 по 1980 год и с 1999 по август 2003 года вплоть до смерти Мулявина.

    Впоследствии Борткевич с несколькими музыкантами старого состава ансамбля стали выступать под названием «Песняры». Борткевич руководил новым составом до ноября 2008 года. В феврале 2009 года коллектив Борткевича был преобразован в государственный белорусский ансамбль «Песняры», который существует по сей день.

    Ранее «Скотч» сообщал, что солисту «Песняров» запретили въезд в Украину.

    За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на 3 года. Со штампом в паспорте он вылетел рейсом в Минск.

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    Теги: знаменитости российский певец шоу-бизнес умер
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