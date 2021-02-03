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    Шоу-биз

    Солисту «Песняров» запретили въезд в Украину

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    Солист белорусской группы &laquo;Песняры&raquo;&nbsp;Андрей Демченко - Солисту «Песняров» запретили въезд в Украину
    Солист белорусской группы «Песняры» Андрей Демченко

    За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на 3 года

    Пограничники запретили въезд в Украину солисту белорусской группы «Песняры» из-за незаконного посещения Крыма. Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

    Накануне в аэропорту «Борисполь» сотрудники ГПСУ остановили известного музыканта, который в начале сентября 2020 года незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым, чтобы принять учатсие в фестивале «патриотического направления» «Дорога на Ялту», который оккупанты провели в Крыму

    Сам Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска «Симферополь».

    За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на 3 года. Со штампом в паспорте он вылетел рейсом в Минск.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркорова отправили представлять Молдавию на «Евровидении-2021»

    «Да! Теперь официально! Мы едем покорять «Евровидение-2021» вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы», — написал Киркоров в Инстаграме.

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    Теги: знаменитости Въезд в Украину шоу-бизнес
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