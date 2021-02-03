Солисту «Песняров» запретили въезд в Украину

За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на 3 года

Пограничники запретили въезд в Украину солисту белорусской группы «Песняры» из-за незаконного посещения Крыма. Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Накануне в аэропорту «Борисполь» сотрудники ГПСУ остановили известного музыканта, который в начале сентября 2020 года незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым, чтобы принять учатсие в фестивале «патриотического направления» «Дорога на Ялту», который оккупанты провели в Крыму

Сам Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска «Симферополь».

За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на 3 года. Со штампом в паспорте он вылетел рейсом в Минск.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркорова отправили представлять Молдавию на «Евровидении-2021»

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять «Евровидение-2021» вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы», — написал Киркоров в Инстаграме.