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    52-летняя модель решилась на съемку топлес и удивила поклонников идеальным телом (фото)

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    Датская супермодель Хелена Кристенсен - 52-летняя модель решилась на съемку топлес и удивила поклонников идеальным телом (фото)
    Датская супермодель Хелена Кристенсен
    Фото: @helenachristensen

    Автором съемки выступил скандинавской фэшн-фотограф Хенрик Булоу

    Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) приняла участие в откровенной фотосессии и удивила поклонников. Серией снимков она поделилась на своей странице в Instagram.

    52-летняя знаменитость стала лицом европейской клиники эстетической медицины N'Age. На размещенных в сети кадрах модель снялась в нескольких образах. Например, на первом черно-белом фото она позирует боком к камере полностью обнаженной, прикрывая оголенную грудь коленями. На втором снимке Кристенсен запечатлена в черном боди, а на третьем — в черных трусах и белом пиджаке на голое тело. Публикация набрала больше 50 тысяч лайков.

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    52-летняя модель решилась на съемку топлес и удивила поклонников идеальным телом (фото)
    52-летняя модель решилась на съемку топлес и удивила поклонников идеальным телом (фото)
    52-летняя модель решилась на съемку топлес и удивила поклонников идеальным телом (фото)
    52-летняя модель решилась на съемку топлес и удивила поклонников идеальным телом (фото)
    52-летняя модель решилась на съемку топлес и удивила поклонников идеальным телом (фото)
    52-летняя модель решилась на съемку топлес и удивила поклонников идеальным телом (фото)
    52-летняя модель решилась на съемку топлес и удивила поклонников идеальным телом (фото)

    Автором съемки выступил скандинавской фэшн-фотограф Хенрик Булоу (Henrik Bulow), который сотрудничал с такими изданиями, как Elle, Vogue, i-D и многими другими.

    Фанаты оценили молодую внешность супермодели в комментариях. «Твоя красота неподвластна времени», «Вау! Ты идеальна», «Горячо!», «Роскошная женщина», «Все еще самая красивая женщина планеты», «Вчера, сегодня и всегда — ты потрясающая, Хелена», — восхищались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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