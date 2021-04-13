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    Самый высокооплачиваемый актер Голливуда допустил выдвижение в президенты США

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    Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон - Самый высокооплачиваемый актер Голливуда допустил выдвижение в президенты США
    Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон

    Актер прокомментировал результаты опроса

    Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный как Cкала, допустил выдвижение в президенты США. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

    «Не думаю, что наши отцы-основатели когда-либо предполагали, что к их клубу присоединится лысый, татуированный, наполовину черный, наполовину самоанский, пьющий текилу, управляющий пикапом парень с поясной сумкой. Но если это когда-либо случится, для меня будет честью служить вам, народ», — написал артист.

    Таким образом Джонсон прокомментировал результаты опроса, опубликованного в издании Newsweek. Как оказалось, 46 процентов американцев хотели бы видеть актера главой государства. Жители страны также поддержали кандидатуру Мэттью Макконахи.

    Ранее Forbes писал, что в 2020-ом «Скала» второй год подряд стал самым высокооплачиваемым актером в мире. За период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года он заработал $87,5 млн. На гонорары артиста существенно повлиял американский стриминговый сервис Netflix, который выплатил Дуэйну за роль в фильме «Красное уведомление» $23,5 млн.

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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