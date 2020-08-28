Скончался создатель Скуби-Ду



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Внук художника заявил, что его дед не переставал творить и писать до самой смерти

Сценарист и художник-мультипликатор Джо Клеменс Руби, один из создателей оригинального мультсериала про собаку Скуби-Ду, умер в Уэст-Лейк-Виллидж, штат Калифорния. Об этом сообщает Variety.

Руби было 87 лет. Отмечается, что он скончался от естественных причин.

Оригинальный мультсериал «Скуби-Ду, где ты!» был создан Руби совместно с писателем Кеном Спирсом. Он вышел в 1969 году. Автор позже признавался, что не надеялся на долгосрочный успех проекта, считая, что мультсериал будет выходить лишь на протяжении одного сезона.

Совместно со Спирсом Руби также создал такие мультсериалы, как «Чудо-пес Динамит» и «Ябберджау».

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души не чаял в очаровательной светловолосой крохе.

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