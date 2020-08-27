Мальчик или девочка? Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями (фото)



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Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум

Для певицы это произошло впервые, а у актера уже есть ребенок от первого брака

Долгожданное событие в паре певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума свершилось – они стали родителями. Об этом Блум сообщил на своей странице в Instagram.

«Добро пожаловать в этот мир, Дейзи Дав Блум!» — написал звезда трилогии «Властелин колец».

instagram.com/orlandobloom/

Это первый общий ребенок звезд, и первенец для Перри. А вот у Блума подрастает сын, которому уже 9 лет, от прежних отношений с моделью Мирандой Керр.

К слову, как послы доброй воли UNICEF новоиспеченные родители дочки отметили, что испытывают огромное счастье от того, что их девочка родилась здоровой. Но не всем, к сожалению, так везет, и в мире часто происходят случаи трагического родоразрешения, когда мама или младенец погибают. Артисты призвали жертвовать средства на повышение уровня медицины и обеспечения безопасности матери и ребенка в непростое время пандемии коронавируса.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.