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    Шоу-биз

    Мальчик или девочка? Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями (фото)

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    Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум - Мальчик или девочка? Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями (фото)
    Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум

    Для певицы это произошло впервые, а у актера уже есть ребенок от первого брака

    Долгожданное событие в паре певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума свершилось – они стали родителями. Об этом Блум сообщил на своей странице в Instagram.

    «Добро пожаловать в этот мир, Дейзи Дав Блум!» — написал звезда трилогии «Властелин колец».

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    instagram.com/orlandobloom/

    Это первый общий ребенок звезд, и первенец для Перри. А вот у Блума подрастает сын, которому уже 9 лет, от прежних отношений с моделью Мирандой Керр.

    К слову, как послы доброй воли UNICEF новоиспеченные родители дочки отметили, что испытывают огромное счастье от того, что их девочка родилась здоровой. Но не всем, к сожалению, так везет, и в мире часто происходят случаи трагического родоразрешения, когда мама или младенец погибают. Артисты призвали жертвовать средства на повышение уровня медицины и обеспечения безопасности матери и ребенка в непростое время пандемии коронавируса.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

    Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.

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    знаменитости шоу-бизнес родители умер
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