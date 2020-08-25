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    Жизнь

    Известный телеведущий потерял двоих детей за две недели

    • Розсилка
    Ведущий Ларри Кинг - Известный телеведущий потерял двоих детей за две недели
    Ведущий Ларри Кинг

    Его дочери Чайе был 51 год, а сыну Энди - 65 лет

    Тяжелый период сейчас переживает легендарный теле- и радиоведущий Ларри Кинг. На прошлой неделе скоропостижно скончался его сын Энди Кинг, а в этот четверг из жизни ушла и его дочь Чайя - по данным Page Six, она боролась с раком легких. Чайю Кингу родила его третья жена, модель Playboy Элин Эйкинс, когда пара поженилась во второй раз. А Энди - сын Элин от предыдущих отношений, его Ларри усыновил, как только в первый раз женился на Элин.

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    Энди, Ларри-младший, Чайя, Ларри, Ченс и Кэннон Кинг

    Последние два года вообще выдались для Ларри Кинга очень непростыми. В апреле 2019-го ведущий перенес второй инфаркт, в результате которого ему сделали ангиопластику (процедуру открытия пораженной артерии с использованием тонкого катетера с расширяемым баллоном на конце). А за месяц до этой операции Ларри несколько недель лежал в коме. В мае 2019-го у него случился инсульт, который едва не привел к летальному исходу. И три месяца спустя, в августе, Ларри подал на развод со своей седьмой женой Шон, с которой прожил в браке 22 года.

    «У меня был сердечный приступ в марте, и тот месяц я не помню, потому что был в коме. Это был тяжелый год. Сейчас уже все гораздо лучше, за исключением моей левой ноги. Каждый день я прохожу реабилитацию, и врачи говорят, что я смогу ходить сам к Рождеству. Пока что я хожу, опираясь на трость. Я не вожу машину, но уже вернулся к работе - и это делает меня счастливее», - рассказывал Ларри в ноябре.

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