Слава «НеАнгел» Каминская в кружевном белье устроила горячую фотосессию на парковке



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Солистка популярной группы «НеАнгелы» Слава Каминская instagram.com/babaslavka/

Певица дополнила сексапильный образ кожаным плащом

Солистка популярной группы «НеАнгелы» Слава Каминская взбудоражила воображение фанатов новым откровенным фото.

Так, на своей странице в Instagram артистка разместила довольно пикантный снимок, на котором предстала на парковке в сексуальном наряде. Слава с белокурыми длинными волосами дерзко позировала в нижнем белье, чулках и кожаном плаще.

instagram.com/babaslavka/

«У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап», - подписала фото Слава Каминская.

У подписчиков знаменитости не на шутку разыгралась фантазия. В комментариях юзеры отметили, что Славе изрядно подходит светлый цвет волос.

«Вау! Очень секси», «Как вам идет блонд», «Ох, космос», «Нереально горячее фото», «Повезло же ему», «Напомним, не так давно Слава Каминская рассказала», - пишут восторженные фанаты.