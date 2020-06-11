Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel



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Актер Джереми Реннер в роли Соколиного глаза

Персонаж Соколиный Глаз, появившийся в шести блокбастерах и сыгранный актером Джереми Реннером, оказался самым ценным

Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel. Об этом сообщает портал Screen Rant со ссылкой на исследование, проведенное ресурсом Film Franchise Showdown.

Было проанализировано 23 фильма студии: их отсортировали по окупаемости и отзывам кинокритиков. Учитывались бюджеты на производство, кассовые сборы, оценки на IMDb и на других подобных сервисах, номинации и награды на фестивалях.

Персонаж Соколиный Глаз, появившийся в шести блокбастерах и сыгранный актером Джереми Реннером, оказался самым ценным. В случае с ним показатель рентабельности инвестиций составил 5,3 за один фильм. На втором месте разместился Звездный Лорд, а на третьем — Черная Вдова. Кроме того, в первую пятерку вошли Капитан Америка и Железный человек.