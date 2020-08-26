«Слуга» народа в Раде похвасталась сумкой за 20 «минималок» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Ольга Коваль Фото: facebook.com/annasteshenko

Девушка пришла на работу с сумкой, стоимостью в 100 тыс. грн

Депутат фракции «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Ольга Коваль похвастался модным аксессуаром на работе. В Раду девушка пришла с дорогой сумкой Louis Vuitton за 100 тыс. грн. Об этом написала журналистка Анна Стешенко на своей странице у Фейсбуке.

«Локация - 25 августа, внеочередная сессия, где депутаты проголосовали за повышение минимальной зарплаты с 1 сентября на 277 грн. В руках - очень узнаваемая сумка Louis Vuitton из новой коллекции в модели Georges BB Monogram Empreinte. Такую можно купить хоть сейчас всего-то за $3.650. По среднему курсу - 99.645 в грн. Ну, или за 20 «минималок». К слову, средняя зарплата нардепа не превышает 40 тыс. грн без прогулов и только при исправном нажатии кнопочек. Эпоха бедности закончилась окончательно?», - написала журналистка.

Ранее «Слуга народа» выгуляла в Раде кольцо, которое может купить не каждый украинец.