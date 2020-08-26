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    Жизнь

    «Слуга» народа в Раде похвасталась сумкой за 20 «минималок» (фото)

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    Нардеп&nbsp;Ольга Коваль - «Слуга» народа в Раде похвасталась сумкой за 20 «минималок» (фото)
    Нардеп Ольга Коваль
    Фото: facebook.com/annasteshenko

    Девушка пришла на работу с сумкой, стоимостью в 100 тыс. грн

    Депутат фракции «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Ольга Коваль похвастался модным аксессуаром на работе. В Раду девушка пришла с дорогой сумкой Louis Vuitton за 100 тыс. грн. Об этом написала журналистка Анна Стешенко на своей странице у Фейсбуке.

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    «Слуга» народа в Раде похвасталась сумкой за 20 «минималок» (фото)
    «Слуга» народа в Раде похвасталась сумкой за 20 «минималок» (фото)
    «Слуга» народа в Раде похвасталась сумкой за 20 «минималок» (фото)

    «Локация - 25 августа, внеочередная сессия, где депутаты проголосовали за повышение минимальной зарплаты с 1 сентября на 277 грн. В руках - очень узнаваемая сумка Louis Vuitton из новой коллекции в модели Georges BB Monogram Empreinte. Такую можно купить хоть сейчас всего-то за $3.650. По среднему курсу - 99.645 в грн. Ну, или за 20 «минималок». К слову, средняя зарплата нардепа не превышает 40 тыс. грн без прогулов и только при исправном нажатии кнопочек. Эпоха бедности закончилась окончательно?», - написала журналистка.

    Ранее «Слуга народа» выгуляла в Раде кольцо, которое может купить не каждый украинец.

     Читайте также: Авоська вместо маски. Скандальная «слуга народа» Богуцкая опозорилась в Раде (фото)
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