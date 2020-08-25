  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Звезда «Игры престолов» уволокла домой трон со съемок

    • Розсилка
    Британская актриса Софи Тернер - Звезда «Игры престолов» уволокла домой трон со съемок
    Британская актриса Софи Тернер

    Звезда поделилась снимком реквизита в сториз на своей странице

    Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», забрала домой трон со съемок, на котором ее героиню коронуют в финале сериала. Она поделилась снимком реквизита в сториз на своей странице в Instagram.

    «Добро пожаловать домой», — подписала актриса снимок. Также аналогичную фотографию разместил в сториз ее супруг, участник группы Jonas Brothers Джо Джонас. «Вот такие новости», — поделился он с подписчиками.

    1598316151-4809
    instagram.com/sophiet

    28 июля сообщалось, что 24-летняя Тернер родила первенца от участника музыкальной группы Jonas Brothers Джо Джонаса. Софи Тернер и Джо Джонас встречались с 2016 года и поженились в начале мая. Родители назвали дочь Виллой.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

    Читайте также: Красотка-украинка и номер за 15 тыс. грн. Как Жан-Клод Ван Дамм проводит время в Киеве

    знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ