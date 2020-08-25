«Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса



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Американская модель Кортни Келлар

Чтобы быть в форме и сводить с ума фанатов бокса на ринге, модель сама активно занимается спортом

Кортни Келлар — американская модель, обладающая титулом «Мисс Техас». Девушка живет в Хьюстоне. Помимо участия в фотосъемках, она — одна из моделей, которые выходят на ринг с табличками раундов. «Скотч» собрал галерею ее лучших снимков.

Девушка несколько раз появлялась на обложке журнала Maxim. В Instagram-аккаунте Кортни Келлар 388 тысяч подписчиков. Поклонники восхищаются внешностью и фигурой обворожительной блондинки.

«Хьюстон, у нас проблема», «Ты реальна, или ты ангел?», «Ты самая красивая женщина в мире», «Если бы существовала богиня красоты, это была бы ты», — пишут ей в комментариях фанаты.

Чтобы быть в форме и сводить с ума фанатов бокса на ринге, модель сама активно занимается спортом.

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