  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса

    • Розсилка
    Американская модель Кортни Келлар - «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса
    Американская модель Кортни Келлар

    Чтобы быть в форме и сводить с ума фанатов бокса на ринге, модель сама активно занимается спортом

    Кортни Келлар — американская модель, обладающая титулом «Мисс Техас». Девушка живет в Хьюстоне. Помимо участия в фотосъемках, она — одна из моделей, которые выходят на ринг с табличками раундов. «Скотч» собрал галерею ее лучших снимков.

    Девушка несколько раз появлялась на обложке журнала Maxim. В Instagram-аккаунте Кортни Келлар 388 тысяч подписчиков. Поклонники восхищаются внешностью и фигурой обворожительной блондинки.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса
    «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса
    «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса
    «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса
    «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса
    «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса
    «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса
    «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса
    «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса

    «Хьюстон, у нас проблема», «Ты реальна, или ты ангел?», «Ты самая красивая женщина в мире», «Если бы существовала богиня красоты, это была бы ты», — пишут ей в комментариях фанаты.

    Чтобы быть в форме и сводить с ума фанатов бокса на ринге, модель сама активно занимается спортом.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

     Читайте также: Красотка-украинка и номер за 15 тыс. грн. Как Жан-Клод Ван Дамм проводит время в Киеве
    знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ