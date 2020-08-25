Похудевшая «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория похвасталась гибким телом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

45-летняя актриса Ева Лонгория показала, как начинает свой день

45-летняя актриса Ева Лонгория показала, как начинает свой день

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория стала мамой два года назад. С момента рождения сына Сантьяго она активно занималась спортом и добилась впечатляющих результатов. Ева может похвастаться подтянутым крепким телом с плоским животом и упругими ягодицами.

Но одними силовыми тренировками Лонгория не обходится. Актриса следит не только за физическим, но и духовным составляющим. Голливудская звезда занимается йогой, развивая баланс и гибкость. При чем делает она это на природе.

Ева обнародовала снимок, на котором предстала на уединенном пляже с лазурной водой и скалами. Актриса была одета в розовый купальник с асимметричным верхом. Она стояла под лучами солнца на правой ноге, а левую высоко подняла и держала рукой. Для баланса Лонгория вытянула правую руку.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.