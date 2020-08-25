  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Похудевшая «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория похвасталась гибким телом

    • Розсилка
    <p>45-летняя актриса Ева Лонгория показала, как начинает свой день</p> <div></div> - Похудевшая «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория похвасталась гибким телом

    45-летняя актриса Ева Лонгория показала, как начинает свой день

    45-летняя актриса Ева Лонгория показала, как начинает свой день

    Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория стала мамой два года назад. С момента рождения сына Сантьяго она активно занималась спортом и добилась впечатляющих результатов. Ева может похвастаться подтянутым крепким телом с плоским животом и упругими ягодицами.

    Но одними силовыми тренировками Лонгория не обходится. Актриса следит не только за физическим, но и духовным составляющим. Голливудская звезда занимается йогой, развивая баланс и гибкость. При чем делает она это на природе.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Похудевшая «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория похвасталась гибким телом
    Похудевшая «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория похвасталась гибким телом
    Похудевшая «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория похвасталась гибким телом
    Похудевшая «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория похвасталась гибким телом
    Похудевшая «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория похвасталась гибким телом
    Похудевшая «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория похвасталась гибким телом
    Похудевшая «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория похвасталась гибким телом

    Ева обнародовала снимок, на котором предстала на уединенном пляже с лазурной водой и скалами. Актриса была одета в розовый купальник с асимметричным верхом. Она стояла под лучами солнца на правой ноге, а левую высоко подняла и держала рукой. Для баланса Лонгория вытянула правую руку.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

     Читайте также: Красотка-украинка и номер за 15 тыс. грн. Как Жан-Клод Ван Дамм проводит время в Киеве
    знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ