«Слуга народа» выгуляла в Раде кольцо, которое может купить не каждый украинец (фото)



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Депутат «Слуги народа» Оксана Дмитриева Фото: Yan Dobronosov

Уместно ли политику в публичном месте «светить» такие украшения в стране, где эпоха бедности так и не закончилась?

Депутат «Слуги народа» Оксана Дмитриева похвасталась на работе новым ювелирным украшением премиум-класса. Политик выгуляла в Раде кольцо украинского бренда Guzema Fine Jewelry из коллекции Hidden Beauty за 43.500 грн.

Это самая низкая цена «стартовой» комплектации, пишет журналистка Анна Стешенко у себя на странице в Фейсбуке.

«Такое же кольцо с бриллиантами стоит 78.750 грн. В личной переписке представители бренда подтвердили возможность вариации сразу белого и желтого золота в одном кольце за ту же цену. Любой каприз за ваши деньги. Да, в прошлом стоматолог Дмитриева может себе позволить такое кольцо. Даже при средней зарплате нардепа в 40 тыс.грн. Вопрос в другом: уместно ли политику в публичном месте «светить» такие украшения в стране, где эпоха бедности так и не закончилась», - пишет Анна.