Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США



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Бывшие супруги Джефф и Маккензи Безос

После развода Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon

Состояние Маккензи Безос, которая после развода получила 4% акций Amazon, на фоне их роста увеличилось до $62,3 млрд. В итоге она обошла дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон и стала богатейшей женщиной в США

Акции Amazon за неделю, с 2 по 9 июля, подорожали на 10%, в результате чего состояние главы компании и самого богатого в мире человека Джеффа Безоса выросло на $16,2 млрд, до $188,2 млрд. Его бывшая жена Маккензи Безос за это время стала богатейшей женщиной в США: ее состояние выросло до $62,3 млрд, сообщил журнал Forbes.

После развода Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые тогда стоили $36 млрд. С тех пор на фоне роста стоимости акций компании ее состояние выросло почти вдвое, отмечает издание.

С первого места в списке самых богатых женщин США Маккензи Безос сместила дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона Элис. В мире Безос уступает по размеру своего состояния только внучке основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер, владеющей $64 млрд.