  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США

    • Розсилка
    Бывшие супруги Джефф и Маккензи Безос - Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшие супруги Джефф и Маккензи Безос

    После развода Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon

    Состояние Маккензи Безос, которая после развода получила 4% акций Amazon, на фоне их роста увеличилось до $62,3 млрд. В итоге она обошла дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон и стала богатейшей женщиной в США

    Акции Amazon за неделю, с 2 по 9 июля, подорожали на 10%, в результате чего состояние главы компании и самого богатого в мире человека Джеффа Безоса выросло на $16,2 млрд, до $188,2 млрд. Его бывшая жена Маккензи Безос за это время стала богатейшей женщиной в США: ее состояние выросло до $62,3 млрд, сообщил журнал Forbes.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США
    Бывшая жена основателя Amazon Безоса стала самой богатой женщиной в США

    После развода Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые тогда стоили $36 млрд. С тех пор на фоне роста стоимости акций компании ее состояние выросло почти вдвое, отмечает издание.

    С первого места в списке самых богатых женщин США Маккензи Безос сместила дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона Элис. В мире Безос уступает по размеру своего состояния только внучке основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер, владеющей $64 млрд.

     Читайте также: Дизайнерские провалы, которые появились вопреки здравому смыслу (фото)
    знаменитости деньги акции
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ