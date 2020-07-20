Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день



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Горе-фотографы на своей шкуре прочувствовали, как тяжело порой сделать один удачный снимок медведя

Добро пожаловать в удивительный мир неудачных и очень забавных фотографий мира дикой природы, которыми с нами делятся участники Facebook-сообщества Crap Wildfire Photography. Горе-фотографы на своей шкуре прочувствовали, как тяжело порой сделать один удачный снимок медведя, оленя и других животных.

«Этот кабан бежал так быстро, что превратился в наскальный рисунок», «Моя попытка сделать крутое фото», «Встречайте величественного лося», «В лагере, где мы остановились во время похода, есть самый милый сантехник. Он ничего не чинит, а лишь осуждающе наблюдает за тем, как вы моете руки», «Мне кажется, он не очень доволен», - пишут пользователи сети.