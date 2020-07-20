  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день

    • Розсилка
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день

    Горе-фотографы на своей шкуре прочувствовали, как тяжело порой сделать один удачный снимок медведя

    Добро пожаловать в удивительный мир неудачных и очень забавных фотографий мира дикой природы, которыми с нами делятся участники Facebook-сообщества Crap Wildfire Photography. Горе-фотографы на своей шкуре прочувствовали, как тяжело порой сделать один удачный снимок медведя, оленя и других животных.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день
    Смешные фото дикой природы, которые сделают ваш день

    «Этот кабан бежал так быстро, что превратился в наскальный рисунок», «Моя попытка сделать крутое фото», «Встречайте величественного лося», «В лагере, где мы остановились во время похода, есть самый милый сантехник. Он ничего не чинит, а лишь осуждающе наблюдает за тем, как вы моете руки», «Мне кажется, он не очень доволен», - пишут пользователи сети.

     Читайте также: Смешные свадебные фотографии, которые испортил какой-то псих

     

    в мире животных фотография животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ