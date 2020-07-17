Смешные свадебные фотографии, которые испортил какой-то псих



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Снимки с молодоженами и забавными зверями опубликовало жюри престижного конкурса свадебной фотографии Wedding Photography Select

Большинство влюбленных тщательно планируют свою свадьбу, учитывая все детали — от выбора свадебного платья до профессионального фотографа. Задача последних — запечатлеть этот счастливый день во всех красках. Но бывает так, что идеальные кадры портят непрошенные гости. Например, животные. Кошки, собаки, верблюды, лошади, бурундуки, кенгуру и птицы тоже хотят побыть в центре внимания на свадьбе и нахально лезут на передний план, частенько превращая просто красивое фото в очень смешное.

Снимки с молодоженами и забавными зверями опубликовало жюри престижного конкурса свадебной фотографии Wedding Photography Select. Некоторые фото мы нашли на просторах интернета. И вы непременно должны их увидеть!