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    Жизнь

    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете

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    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете

    Очевидно, что если сидеть, не двигаясь, и смотреть в противоположное от человека направление, то ты сразу становишься невидимым

    Любой владелец кошек или собак вам подтвердит, что поход к ветеринару достаточно стрессовое событие как для животного, так и для хозяина. Эти коты так не любят походы в ветклинику, что решили спрятаться от врача.

    Ведь очевидно, что если сидеть, не двигаясь, и смотреть в противоположное от человека направление, то ты сразу становишься невидимым.

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    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете
    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете
    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете
    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете
    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете
    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете
    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете
    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете
    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете
    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете
    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете
    Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете

     «Я читал про животных, которые пытаются спрятаться у ветеринара, но не думал, что моя кошка из таких. Вот она, затаилась в мусорке», «Не очень удачная попытка Пушистика замаскироваться», «Когда страх перед ветеринаром победил страх воды, «С этим котом случилось то же самое», «Стратегия моего питомца: найти максимально похожую на себя вещь, попытаться слиться с ней. За попытку он получает 5 баллов», - комментируют фото подписчики сети.

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