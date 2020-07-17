Смешные фото: тщетные попытки котов прикинуться невидимыми в ветеринарном кабинете



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очевидно, что если сидеть, не двигаясь, и смотреть в противоположное от человека направление, то ты сразу становишься невидимым

Любой владелец кошек или собак вам подтвердит, что поход к ветеринару достаточно стрессовое событие как для животного, так и для хозяина. Эти коты так не любят походы в ветклинику, что решили спрятаться от врача.

Ведь очевидно, что если сидеть, не двигаясь, и смотреть в противоположное от человека направление, то ты сразу становишься невидимым.

«Я читал про животных, которые пытаются спрятаться у ветеринара, но не думал, что моя кошка из таких. Вот она, затаилась в мусорке», «Не очень удачная попытка Пушистика замаскироваться», «Когда страх перед ветеринаром победил страх воды, «С этим котом случилось то же самое», «Стратегия моего питомца: найти максимально похожую на себя вещь, попытаться слиться с ней. За попытку он получает 5 баллов», - комментируют фото подписчики сети.