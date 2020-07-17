Ожидание и реальность. Покупки, которые не оправдали надежд (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Подборка самых забавных и разочаровывающих покупок

Как часто с вами бывало так, что вы заказывали через интернет какую-то вещь, но в итоге разочаровывались, потому что получали не совсем то, на что рассчитывали? Ресурс BoredPanda обновил свою подборку таких разочаровывающих покупок, в которых реальность мало соответствует ожиданиям. Вот 14 самых забавных примеров. Есть среди них и проверенная временем классика.

«Красивые зубы — это хорошо. И все же никогда. Никогда не заказывайте виниры на стремных сайтах», «Говорят, в пекарне Walmart заказывали свадебный торт. Но кажется, повар вдохновлялся не рекламным фото, а чем-то похожим на унитаз», «Выпускной вечер будет незабываемым. Особенно если платье вы заказали в последний момент», «Такие зеркала кажутся стильными только в рекламных буклетах», - комментируют фото пользователи сети.