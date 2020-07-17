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    Жизнь

    Топ-10 человеческих привычек, которые собаки просто терпеть не могут

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    Топ-10 человеческих привычек, которые собаки просто терпеть не могут

    Чего не стоит делать, если вы не хотите огорчать своего питомца

    Несмотря на тот факт, что между человеком и собакой сложились удивительные и гармоничные отношения, не все наши поступки находят понимания в любимцев. Дело в том, что наши сигналы и привычки во многом отличаются.

    Чего не стоит делать, если вы не хотите огорчать своего питомца:

    Обниматься

    Для нас объятия является признаком симпатии и теплых чувств, а для собак - это знак унижения. Поэтому вы сможете заметить, что собака начинает нервничать в том случае, когда вы их обнимаете.

    Найдите другие способы выражения своих эмоций.

    Кричать

    Как и любые животные, имеющие дикое происхождение, пес не любит громких звуков: для них это признак агрессии и потенциальной опасности.

    Кстати, по этой причине собака не любит ссор в семье: они начинают лаять на членов семьи или просто прячутся.

    Слишком контролировать во время прогулки

    Собакам необходимо прогуливаться с комфортом: с помощью изучения территории и запахов они познают окружающую реальность.

    Не стоит быть слишком строгим хозяином: радуйте своих воспитанников и позволяйте им чувствовать себя немного свободнее.

    Игнорировать

    Кроме вас у собаки больше никого нет: если хозяин не станет играть с ней и уделять внимание, то где она сможет это получить? Старайтесь находить для питомца время.

    Смотреть в глаза

    Для любого бывшего хищника прямой взгляд означает вызов на бой: таким образом вы показываете своей собаке, что готовы с ней бороться в честном поединке.

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