Топ-10 человеческих привычек, которые собаки просто терпеть не могут



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Чего не стоит делать, если вы не хотите огорчать своего питомца

Несмотря на тот факт, что между человеком и собакой сложились удивительные и гармоничные отношения, не все наши поступки находят понимания в любимцев. Дело в том, что наши сигналы и привычки во многом отличаются.

Чего не стоит делать, если вы не хотите огорчать своего питомца:

Обниматься

Для нас объятия является признаком симпатии и теплых чувств, а для собак - это знак унижения. Поэтому вы сможете заметить, что собака начинает нервничать в том случае, когда вы их обнимаете.

Найдите другие способы выражения своих эмоций.

Кричать

Как и любые животные, имеющие дикое происхождение, пес не любит громких звуков: для них это признак агрессии и потенциальной опасности.

Кстати, по этой причине собака не любит ссор в семье: они начинают лаять на членов семьи или просто прячутся.

Слишком контролировать во время прогулки

Собакам необходимо прогуливаться с комфортом: с помощью изучения территории и запахов они познают окружающую реальность.

Не стоит быть слишком строгим хозяином: радуйте своих воспитанников и позволяйте им чувствовать себя немного свободнее.

Игнорировать

Кроме вас у собаки больше никого нет: если хозяин не станет играть с ней и уделять внимание, то где она сможет это получить? Старайтесь находить для питомца время.

Смотреть в глаза

Для любого бывшего хищника прямой взгляд означает вызов на бой: таким образом вы показываете своей собаке, что готовы с ней бороться в честном поединке.