Снежана Бабкина кардинально сменила имидж ради новой роли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Снежана и Сергей Бабкины

Супруга известного украинского музыканта Сергея Бабкина перекрасила волосы в розовый цвет

Украинская актриса и любимая жена Сергея Бабкина удивила поклонников совершенно невероятным луком. На своей странице в соцсети Снежана Бабкина опубликовала снимок, на котором она позирует с новой прической и новым цветом волос.

«Девичий Рай ли пред ставить, что это персонаж из спектакля..., то кто бы это мог быть?», - спросила фолловеров актриса.

Фолловеры Снежаны начали предлагать свои версии: Ума Турман, Мальвина, Пепи - длинный чулок, Фея, Элли из Волшебника изумрудного города, Харли Квинн. Но какого персонажа сыграет супруга Бабакина в театре осталось загадкой.

Напомним, что в этом году Снежана Бабкина впервые дебютирует в большом кино и сыграет в авантюрной комедии «11 детей с Моршина», которая выйдет во всеукраинский прокат 3 января 2019 года.