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    Жизнь

    Снежана Бабкина кардинально сменила имидж ради новой роли

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    Снежана и Сергей Бабкины - Снежана Бабкина кардинально сменила имидж ради новой роли
    Снежана и Сергей Бабкины

    Супруга известного украинского музыканта Сергея Бабкина перекрасила волосы в розовый цвет

    Украинская актриса и любимая жена Сергея Бабкина удивила поклонников совершенно невероятным луком. На своей странице в соцсети Снежана Бабкина опубликовала снимок, на котором она позирует с новой прической и новым цветом волос. 

    «Девичий Рай ли пред ставить, что это персонаж из спектакля..., то кто бы это мог быть?», - спросила фолловеров актриса.

    Фолловеры Снежаны начали предлагать свои версии: Ума Турман, Мальвина, Пепи - длинный чулок, Фея,  Элли из Волшебника изумрудного города, Харли Квинн.  Но какого персонажа сыграет супруга Бабакина в театре осталось загадкой.

    Напомним, что в этом году Снежана Бабкина впервые дебютирует в большом кино и сыграет в авантюрной комедии «11 детей с Моршина», которая выйдет во всеукраинский прокат 3 января 2019 года.

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