Бесстрашная Зои Кравиц снялась с дикими волками для глянца



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Актриса и музыкант Зои Кравиц стала главной героиней октябрьского номера американского Harper's Bazaar

В съемке, над которой работала фотограф Камилла Акранс, Зои позирует в песках и с дикими волками. Готовые снимки не подвергались ретуши. Интервью у Зои брала актриса Риз Уизерспун, с которой они вместе сыграли в сериале «Большая маленькая ложь».

Беседуя с подругой и коллегой, Кравиц рассказала о детстве с волками, своем отношении к ретуши и о том, чем опасны соцсети.

«Это забавно, но я росла с волками. Моя мама любила их. Когда я была маленькой, у нас был полуволк-полухаски и маламут. Все детство меня окружали эти большие собаки, они были моими друзьями», - призналась Зои.

Также актриса рассказала, что слегка побаивалась съемки без дальнейшей обработки фотографий перед печатью в глянце.

«Я немного испугалась, когда мне сказали, что фотографии будут без ретуши. Но больше всего меня напугало то, что я этого испугалась. Это грустно. Однажды я снималась для обложки, где мои глаза сделали красивого каре-зеленого цвета. Они были прекрасны, но не мои!», - отметила актриса.

Джерело: Buro 24/7