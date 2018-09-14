Украинские звезды рассказали, как теряли сумки в аэропорту, родственников в других городах и подрабатывали в такси



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Вика Смеюха из «НеАНгелов», Виктория Булитко из «Дизель-шоу», диджей Даша Коломиец

Участницы женской команды шоу «Хто зверху?» рассказали о забавных случаях из своей жизни во время съемок

Кто из звезд украинского шоу-бизнеса жил под чужим именем, а кто от безденежья планировал стать водителем такси? Во время конкурса «О ком это?» на шоу «Хто зверху?» Вика Смеюха из «НеАнгелов», Виктория Булитко из «Дизель-шоу», диджей Даша Коломиец и ведущая Нового канала Леся Никитюк вспомнили интересные факты из своей биографии.

Леся Никитюк потеряла паспорт в аэропорту. Неприятность случилась во времена, когда Никитюк вела шоу «Орел и Решка».

«В 2016 году как ведущая тревел-шоу я отправилась в кругосветное путешествие. Это шесть месяцев в пути и постоянные съемки. И во время перелета из японской Осаки на острова у меня украли документы, билет и 500 баксов, которые откладывала на сумку Dolce & Gabbana. Скажу честно: я не расстроилась. Ведь в аэропорту действует негласное правило: если что-то потерял – садись и жди. Обязательно подбросят обратно. Поэтому я взяла безалкогольное японское пиво, села и начала ждать. Как и думала, вернули все. Кроме денег», - рассказала телеведущая.

А Даша Коломиец жила под чужим именем 21 день.

«Это суперэксклюзивная история, о которой практически никто не знает. Мне было 10 лет, и каждое лето я ездила в летний лагерь «Лесная сказка» в Черкасской области. Просто обожала эти поездки. И всегда страдала, когда нужно будет уезжать. Однажды меня спросили, хочу ли я остаться. Конечно, я хотела! Но для этого мне пришлось сменить имя и притворяться другой девочкой. Так я стала Лилей Демиденко. Выучила тогда всю родословную и биографию этой девочки. И жила под ее именем 21 день. Однажды в лагере меня узнала девочка из музыкальной школы №3 города Черкассы. И говорит: «Привет, Даша!» А я: «В смысле? Я не Даша, я Лиля». Потом она встретила меня в Черкассах и говорит: «Привет, Лиля!» А я: «Да нет, я Даша», - рассказала Коломиец.

Участница проекта «Дизель-шоу» Виктория Булитко рассказала, как пыталась стать таксистом

«Когда я переехала из Запорожья в Киев, то очень переживала, что не смогу ни устроиться в театр, ни попасть в кино. А возвращаться в Запорожье очень не хотела. И решила, что главное – накопить на машину. И тогда в голодные времена смогу подрабатывать таксистом. Слава Богу, попала в любимый театр, и искать запасные варианты мне не пришлось. А машину, кстати, я так и не купила», - смеясь рассказала Даша.

Но главной «звездной потеряшкой» оказалась солистка группы «НеАнгелы» Вика Смеюха. Ей удалось невероятное - потерять маму в Венеции

«Простите за такую безответственность. Да, дочь я не идеальная. В общем, рассказываю. Как-то я решила сделать своей мамуле сюрприз, и отвезла ее в Италию. В Венеции мы попали на карнавал. А как же в Венеции и без масок? Я выбрала себе очень красивую, с большим носом, и тут же ее надела. А это карнавал – кругом море людей в масках. И мама не узнала меня в толпе и потерялась. Потом мы нашлись, конечно!»,- призналась Виктория.