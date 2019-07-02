Снежана Бабкина опубликовала 10 заповедей для беременной женщины
Снежана Бабкина
viva.ua
Совсем недавно, 18 июня, звездные родители Сергей и Снежана Бабкины отпраздновали рождение маленького сына Елисея
Малыш стал третьим ребенком в семье артистов, поэтому родительского опыта Снежане и Сергею не занимать. Супруги с удовольствием делятся со своими поклонниками не только фотографиями в соцсети, но и полезными советами.
На своей странице в Instagram супруга популярного украинского артиста опубликовала 10 пунктов, которые нужно выполнить во время беременности.
Кроме того, что нужно вести здоровый образ жизни, Снежана рекомендует делать следующее:
- Начать заниматься спортом, йогой или плаванием.
- Путешествовать с любимыми.
- Сделать красивую фотосессию, а лучше – несколько.
- Купить и подготовить все для встречи с малышом.
- Научиться получать максимум удовольствия! Улыбаться чаще, петь, танцевать, гулять, кушать вкусности, ходить на концерты, в театры.
- Хорошо поработать, чтобы потом иметь время на малыша.
- Выпивать два литра воды в день.
- Придерживаться правил здорового питания.
- Выспаться.
- Полюбить себя.