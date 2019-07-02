Снежана Бабкина опубликовала 10 заповедей для беременной женщины



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Снежана Бабкина viva.ua

Совсем недавно, 18 июня, звездные родители Сергей и Снежана Бабкины отпраздновали рождение маленького сына Елисея

Малыш стал третьим ребенком в семье артистов, поэтому родительского опыта Снежане и Сергею не занимать. Супруги с удовольствием делятся со своими поклонниками не только фотографиями в соцсети, но и полезными советами.

Кроме того, что нужно вести здоровый образ жизни, Снежана рекомендует делать следующее: