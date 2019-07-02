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    Жизнь

    Снежана Бабкина опубликовала 10 заповедей для беременной женщины

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    Снежана Бабкина - Снежана Бабкина опубликовала 10 заповедей для беременной женщины
    Снежана Бабкина
    viva.ua

    Совсем недавно, 18 июня, звездные родители Сергей и Снежана Бабкины отпраздновали рождение маленького сына Елисея

    Малыш стал третьим ребенком в семье артистов, поэтому родительского опыта Снежане и Сергею не занимать. Супруги с удовольствием делятся со своими поклонниками не только фотографиями в соцсети, но и полезными советами.
    На своей странице в Instagram супруга популярного украинского артиста опубликовала 10 пунктов, которые нужно выполнить во время беременности.

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    Снежана Бабкина опубликовала 10 заповедей для беременной женщины
    Снежана Бабкина опубликовала 10 заповедей для беременной женщины
    Снежана Бабкина опубликовала 10 заповедей для беременной женщины
    Снежана Бабкина опубликовала 10 заповедей для беременной женщины
    Снежана Бабкина опубликовала 10 заповедей для беременной женщины
    Снежана Бабкина опубликовала 10 заповедей для беременной женщины
    Снежана Бабкина опубликовала 10 заповедей для беременной женщины
    Снежана Бабкина опубликовала 10 заповедей для беременной женщины
    Снежана Бабкина опубликовала 10 заповедей для беременной женщины

    Кроме того, что нужно вести здоровый образ жизни, Снежана рекомендует делать следующее:
    • Начать заниматься спортом, йогой или плаванием.
    • Путешествовать с любимыми.
    • Сделать красивую фотосессию, а лучше – несколько.
    • Купить и подготовить все для встречи с малышом.
    • Научиться получать максимум удовольствия! Улыбаться чаще, петь, танцевать, гулять, кушать вкусности, ходить на концерты, в театры.
    • Хорошо поработать, чтобы потом иметь время на малыша.
    • Выпивать два литра воды в день.
    • Придерживаться правил здорового питания.
    • Выспаться.
    • Полюбить себя.
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