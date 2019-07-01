  1. Головна
  2. Скотч
  3. Здоровье

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоровье

    Тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко рассказала, что можно есть на ночь

    • Розсилка
    Анита Луценко - Тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко рассказала, что можно есть на ночь
    Анита Луценко

    В начале осени в эфире Стб выйдет новый сезон проекта «Зважені та щасливі»

    В этом году на пост ведущей вернулась Анита Луценко, которая станет поддержкой и мотиватором для участников. Многие поклонники проекта не только следят за тем, как скидывают вес участники, но и черпают для себя информацию, как привести свое тело в форму и придерживаться правильного питания.

    Анита поделилась советами о том, что можно кушать по вечерам и почему нельзя есть ночью.

    «Ночь для сна - день для пищи. Нарушаешь правило - получаешь проблемы со здоровьем + избыточный вес. Мелатонин, соматотропин, тестостерон - гормоны, которые отвечают за регенерацию, омоложение, иммунитет, похудение и ещё куча всего. Пик выработки – ночь», - рассказывает Анита. По словам телеведущей и фитнес-тренера, еда перед сном блокирует все эти процессы, вызывая конфликт гормонов (к примеру, инсулин, блокирует жировую клетку, и мешает соматотропину сжигать жир). В итоге, лишний вес набирается, организм изнашивается, и стареет быстрее.

    Поэтому телеведущая решила еще раз напомнить поклонникам проекта и читателям Scotch, что для того, что бы ваш организм нормально работал - ужинать стоит за 3 часа до сна.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко рассказала, что можно есть на ночь
    Тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко рассказала, что можно есть на ночь
    Тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко рассказала, что можно есть на ночь
    Тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко рассказала, что можно есть на ночь

    Также Анита Луценко предложила варианты трапезы, которые принесут пользу организму и не станут лишними сантиметрами в талии.

    • каша и овощи
    • рыба или птица с овощным гарниром 
    • суп или суп-пюре

    Кроме этого телеведущая советует отказаться вечером от красного мяса, хлеба, сладостей, фруктов, сладкого творога. Анита отмечает, что все это нарушит сон и застопорит процесс похудения.

    В качестве напитка Луценко рекомендует употреблять вечером травяной чай перед сном. Но не литрами, а не более 100 мл.

    «И ещё. Лептин (гормон сытости) - при недостатке сна падает на 20%, а чем его меньше, тем сильнее голод. Так что, если чувствуете перед сном прилив лютого голода - пейте воду и быстро спать. Утром пройдёт. А если есть лишние кг и утром на взвешивании вес не упал, значит ужин был не очень-то и ваш. Кому-то хорошо от белкового, а кому-то от углеводного (гречка, киноа и тд) ужина. И кефирчик тоже может дать плюс. Так что пробуйте и делайте свои личные выводы», - подытоживает ведущая «Зважених та щасливих».

    Читайте також
    здоровый образ жизни здоровое питание Анита Луценко Зважені та щасливі питание
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ