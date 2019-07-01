Тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко рассказала, что можно есть на ночь



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Анита Луценко

В начале осени в эфире Стб выйдет новый сезон проекта «Зважені та щасливі»

В этом году на пост ведущей вернулась Анита Луценко, которая станет поддержкой и мотиватором для участников. Многие поклонники проекта не только следят за тем, как скидывают вес участники, но и черпают для себя информацию, как привести свое тело в форму и придерживаться правильного питания.

Анита поделилась советами о том, что можно кушать по вечерам и почему нельзя есть ночью.

«Ночь для сна - день для пищи. Нарушаешь правило - получаешь проблемы со здоровьем + избыточный вес. Мелатонин, соматотропин, тестостерон - гормоны, которые отвечают за регенерацию, омоложение, иммунитет, похудение и ещё куча всего. Пик выработки – ночь», - рассказывает Анита. По словам телеведущей и фитнес-тренера, еда перед сном блокирует все эти процессы, вызывая конфликт гормонов (к примеру, инсулин, блокирует жировую клетку, и мешает соматотропину сжигать жир). В итоге, лишний вес набирается, организм изнашивается, и стареет быстрее.

Поэтому телеведущая решила еще раз напомнить поклонникам проекта и читателям Scotch, что для того, что бы ваш организм нормально работал - ужинать стоит за 3 часа до сна.

Также Анита Луценко предложила варианты трапезы, которые принесут пользу организму и не станут лишними сантиметрами в талии.

каша и овощи

рыба или птица с овощным гарниром

суп или суп-пюре

Кроме этого телеведущая советует отказаться вечером от красного мяса, хлеба, сладостей, фруктов, сладкого творога. Анита отмечает, что все это нарушит сон и застопорит процесс похудения.

В качестве напитка Луценко рекомендует употреблять вечером травяной чай перед сном. Но не литрами, а не более 100 мл.

«И ещё. Лептин (гормон сытости) - при недостатке сна падает на 20%, а чем его меньше, тем сильнее голод. Так что, если чувствуете перед сном прилив лютого голода - пейте воду и быстро спать. Утром пройдёт. А если есть лишние кг и утром на взвешивании вес не упал, значит ужин был не очень-то и ваш. Кому-то хорошо от белкового, а кому-то от углеводного (гречка, киноа и тд) ужина. И кефирчик тоже может дать плюс. Так что пробуйте и делайте свои личные выводы», - подытоживает ведущая «Зважених та щасливих».