Полезная для сердца и при лишнем весе: медики назвали 5 причин чаще есть сливу



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Один из доступных летних фруктов – слива – полезна для здоровья сразу во многих отношениях

Медики привели пять причин, которые могут побудить чаще есть сливу.

Много витаминов.

Плоды сливы содержат ряд витаминов и минералов, которые улучшают состояние разных систем организма. Так, в сливе есть калий и магний – лучшие нутриенты для улучшения работы сердца, а также витамины группы B и витамин PP, полезные для сосудов, нервов и органов зрения.

Защищает от атеросклеротических бляшек и тромбов.

Употребление сливы содействует выведению из сосудов лишнего холестерина, что случит профилактикой атеросклеротических образований. Кроме того, слива, благодаря своей насыщенности витаминами, обладает свойством стимулировать синтез эритроцитов и потому очень полезна для людей с малокровием. Также содержащиеся в сливе вещества, улучшают кровообращение и предотвращают развитие тромбов.

Полезна при урологических заболеваниях.

За счет высокого содержания в сливе калия ее потребление активизирует выведение из почек лишней соли и жидкость, что делает этот фрукт очень полезным при болезнях почек и мочевыводящей системы.

Укрепляет мышцы.

Потеря мышечного тонуса – один из характерных маркеров старения. Люди, которые едят сливу, помогают своим мышцам расти и становиться крепче. Калий, которого так много в сливе, стимулирует передачу нервных импульсов нервно-мышечным узлам, что и стимулирует активность мышечной ткани в организме.

Сладкая, но диетическая.

Слива способна заменить собой сладости, но при этом, в отличие от десертов, содержит в себе витамины и клетчатку, а также отличается низкой калорийностью. Врачи рекомендуют употреблять сливу людям с проблемой лишнего веса и нарушенным обменом веществ, а также тем, кто хочет сохранять фигуру.

Джерело: Medikforum.ru