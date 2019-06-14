Снежана Бабкина рассекретила дату родов



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Снежана Бабкина

Супруга популярного исполнителя Сергея Бабкина без стеснений демонстрирует свое тело во время беременности

Снежана Бабкина и любимая супруга украинского артиста Сергея Бабкина с радостью делится подробностями своей личной жизни и фотографиями с пузиком.

А на днях жена музыканта разместила снимок на последних месяцах беременности и даже рассекретила приблизительную дату родов - 21 июня.

Стоит отметить, что Снежана планирует рожать не в Харькове, а в столичном роддоме.

«Живем мы в Харькове. Рожать в этот раз решили в Киеве. Есть дата родов по УЗИ, есть дата родов по приложению в телефоне. Я пользуюсь этим приложением давно, все ходы записаны поэтому, когда я становилась на учёт, все цифры были точны и по какой-то медицинской формуле вывели еще одну дату родов. Эти 2 даты совпали день в день! Уже проще. Врачи советуют приехать в Киев не позже, чем за 2 недели. Но я себе не могу такого позволить, так надолго уехать из дома- дети, лысики (коты). Сейчас планирую приехать за неделю. Но ближе к дате посмотрим - по ощущению. Главное - мысленно программировать себя на желаемое. А там будет, как должно быть! Но! Не скрою- небольшое волнение на эту тему присутствует», - призналась Снежана в недавнем интервью.