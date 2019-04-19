Музыкальная премия «Золота Жар-птиця»: все лауреаты



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В столице состоялась музыкальная церемония вручения наград украинским звездам

18 апреля в Киеве прошла ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии «Золотая Жар-птица 2019», которая только в прошлом году возобновила свое существование.

Еще в 2018 году стало известно о том, что организаторы анонсировали возрождения украинской премии, которая существовала в рамках фестиваля «Таврийские игры» с 1996 по 2004 года.

В этом году организаторы «Золотої Жар-птиці», телеканал М2 и компания «Таврийские Игры», наградили достижениями украинских исполнителей в 11 номинациях:

Прорыв года: Dilemma

Народный хит: Потап & Олег Винник – «Найкращий день» OST «Скажене Весілля»

Танцевальный хит: Злата Огнивич – «Долоні»

Инди: Kadnay

Балалда года: The Hardkiss – «Мелодія»

Поп-группа: Kazka

Хит года (песня года): Kazka – «Плакала»

Рок-группа: Беz обмежень

Клип года: Вопли Видоплясова – «Кобіта»

Певец года: Сергей Бабкин

Певица года: Злата Огневич

Также на сцене состоялся гала-концерт, в котором приняли участие The Hardkiss, Kazka, Джамала, Сергей Бабкин, Alyosha, «ВВ», Злата Огневич, Pianoбой, Беz Обмежень, Tarabarova, Андриана и Александр Пономарев и Тина Кароль.



