«Квартал 95» снова посвятил песню Гонтаревой



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Актер «Студии Квартал-95» Евгений Кошевой и участники Хора имени Григория Веревки во время концерта-записи «Вечернего квартала».

Со сцены «Квартал 95» передал Гонтарева «пламенный привет»

«Вечерний квартал» посвятил новый номер экс-главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Видео выступления опубликовала прессекретар фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук в Facebook.

«У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги собем на карточку, на «Дельта банка» карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица», - спел актер Евгений Кошевой со сцены.

Впоследствии он добавил, что «украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам ... в Лондоне».

Также со сцены Гонтаревой передали «пламенный привет».

Отметим, что «Квартал 95» не собирается извиняться за номер о поджоге дома Гонтаревой. Авторы «Квартала» отметили, что именно политики, их действия и последствия этих действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры

Как сообщалось, в последнем выпуске «Вечернего квартала» за 19 октября на телеканале «1 + 1» юмористы вместе с хором имени Веревки высмеяли поджог дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.