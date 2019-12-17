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    Шоу-биз

    «Квартал 95» снова посвятил песню Гонтаревой

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    <p>Актер &laquo;Студии Квартал-95&raquo; Евгений Кошевой и участники Хора имени Григория Веревки во время концерта-записи &laquo;Вечернего квартала&raquo;.</p> - «Квартал 95» снова посвятил песню Гонтаревой

    Актер «Студии Квартал-95» Евгений Кошевой и участники Хора имени Григория Веревки во время концерта-записи «Вечернего квартала».

    Со сцены «Квартал 95» передал Гонтарева «пламенный привет»

    «Вечерний квартал» посвятил новый номер экс-главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Видео выступления опубликовала прессекретар фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук в Facebook.

    «У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги собем на карточку, на «Дельта банка» карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица», - спел актер Евгений Кошевой со сцены.

    Впоследствии он добавил, что «украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам ... в Лондоне».

    Также со сцены Гонтаревой передали «пламенный привет».

    Отметим, что «Квартал 95» не собирается извиняться за номер о поджоге дома Гонтаревой. Авторы «Квартала» отметили, что именно политики, их действия и последствия этих действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры

    Как сообщалось, в последнем выпуске «Вечернего квартала» за 19 октября на телеканале «1 + 1» юмористы вместе с хором имени Веревки высмеяли поджог дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

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