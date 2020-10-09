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    Курьез

    Курьезные фото чудаков из метро, которые подняли настроение своим попутчикам

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    Курьезные фото чудаков из метро, которые подняли настроение своим попутчикам

    В метро можно встретить кого угодно

    Эти смешные фотографии людей в самых диких костюмах и образах доказывают, что в метро можно встретить кого угодно! В данном материале собраны самые креативные пассажиры подземного транспорта, которые точно рассмешили людей в своем вагоне.

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    Курьезные фото чудаков из метро, которые подняли настроение своим попутчикам
    Курьезные фото чудаков из метро, которые подняли настроение своим попутчикам
    Курьезные фото чудаков из метро, которые подняли настроение своим попутчикам
    Курьезные фото чудаков из метро, которые подняли настроение своим попутчикам
    Курьезные фото чудаков из метро, которые подняли настроение своим попутчикам
    Курьезные фото чудаков из метро, которые подняли настроение своим попутчикам
    Курьезные фото чудаков из метро, которые подняли настроение своим попутчикам
    Курьезные фото чудаков из метро, которые подняли настроение своим попутчикам
    Курьезные фото чудаков из метро, которые подняли настроение своим попутчикам
    Курьезные фото чудаков из метро, которые подняли настроение своим попутчикам

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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    фотография метро новости курьез
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