Создатель «Викингов» снимет дорогостоящий сериал по «Великому Гэтсби»

Майкл Херст собирается исследовать героев романа через современное представление о гендере, расе и сексуальной ориентации

Британский сценарист и продюсер Майкл Херст, ставший автором сериалов «Тюдоры» и «Викинги», снимет высокобюджетный мини-сериал по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В создании экранизации также примет участие праправнучка Фицджеральда Блейк Хазард, она выступит одним из консультантов на съемках. По информации издания, Херст разрабатывает этот проект уже не менее трех лет.

«Кажется, будто я прожил с Гэтсби большую часть своей жизни: сначала читал его в школе, потом рассказывал о нем студентам в Оксфорде в 1970-х годах, а затем периодически перечитывал», — сказал Херст.

По его мнению, это произведение Фицджеральда никогда не устареет, а теперь, «когда Америка пытается заново изобрести себя», еще и становится особенно актуальным. Сценарист также рассказал, что собирается по‑новому взглянуть на героев романа и исследовать их через современное представление о гендере, расе и сексуальной ориентации.

«Великий Гэтсби» был впервые опубликован в 1925 году. С тех пор роман несколько раз экранизировали. Последним фильмом стала картина База Лурмана с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Лента удостоилась нескольких наград, в том числе двух «Оскаров» — за декорации и костюмы.

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