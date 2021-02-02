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    Курьез

    Zoom-конфуз. Студентка занялась сексом во время урока, забыв выключить микрофон

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    Zoom-конфуз. Студентка занялась сексом во время урока, забыв выключить микрофон

    Видео быстро набрало вирусную популярность

    Американская студентка по имени Элизабет прославилась в сети после того, как занялась сексом во время урока в Zoom. Она забыла выключить звук, поэтому все присутствующие на занятии однокурсники услышали ее стоны. Об этом сообщает HITC.

    На 40-секундном TikTok-ролике можно было увидеть групповой чат, в котором остальные студенты спрашивали у Элизабет, все ли у нее в порядке. Некоторые просили девушку отключить микрофон, однако их просьбы так и не были услышаны.

    Видео быстро набрало вирусную популярность: всего за день его просмотрели более 2,6 миллиона человек. Часть зрителей всерьез озаботились тем, что детали их личной жизни также могут стать причиной насмешек со стороны коллег и однокурсников.

    «Элизабет из TikTok — причина того, почему я трижды проверяю, отключил ли микрофон в Zoom», — написал один из комментаторов. В настоящий момент ролик закрыт настройками приватности.

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    Теги: курьез TikTok новости
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