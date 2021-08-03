  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Создатели сериала по «Властелину колец» назвали дату выхода

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Создатели сериала по «Властелину колец» назвали дату выхода

    В комментариях к анонсу подписчики попросили создателей сериала избегать отсылок к современной политике и трендам

    Премьера сериала по мотивам фэнтезийного романа-эпопеи писателя Джона Толкина и кинотрилогии «Властелин колец» режиссера Питера Джексона состоится 2 сентября 2022 года. Дата выхода была объявлена в Twitter-аккаунте проекта.

    screenshot_58_03

    В комментариях к анонсу подписчики попросили создателей сериала избегать отсылок к современной политике и трендам. Интернет-пользователи также обсудили кадр из сериала, опубликованный в аккаунте, — на нем видны два гигантских дерева, одно из них темное, второе — светится. Фанаты предположили, что на снимке изображен Валинор, область на континенте Аман, известная как «бессмертные земли».

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

    Читайте также: Олег Сенцов признался, что ему не дают видеться с ребенком: «Это больно и тяжело»
    Теги: Сериал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Создатели сериала по «Властелину колец» назвали дату выхода