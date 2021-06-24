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    Режиссер подтвердила бисексуальность главного героя в новом фильме Marvel

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    Режиссер подтвердила бисексуальность главного героя в новом фильме Marvel

    «Теперь это канон в кинематографической вселенной Marvel», — заявила создательница шоу

    Главный герой мини-сериала «Локи», основанном на персонаже комиксов Marvel, бисексуален. Об этом в твиттере сообщила режиссер шоу Кейт Херрон.

    Она опубликовала кадры из нового эпизода сериала. В нем Сильвия спрашивает Локи, заинтересован он в какой-нибудь принцессе или принце. На это герой Тома Хиддлстона отвечает: «Всех понемногу».

    Херрон прокомментировала этот момент и рассказала, что для нее с самого начала работы над проектом было важно раскрыть Локи как бисексуала. «Теперь это канон в кинематографической вселенной Marvel», — пишет режиссер.

    Insider отмечает, что эта новость может стать сюрпризом для зрителей сериала, но не для читателей комиксов, которые давно подозревали о бисексуальности Локи. В частности, в одном из выпусков 2014 года Один называет его своим «сыном и дочерью» одновременно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

    Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

    Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.

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    Теги: кино Сериал шоу-бизнес
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    Режиссер подтвердила бисексуальность главного героя в новом фильме Marvel