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    Почему приостановили съемки приквела «Игры престолов». HBO назвали причину

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    Почему приостановили съемки приквела «Игры престолов». HBO назвали причину

    Несмотря на рост заболеваемости, власти Англии, где проходят съемки сериала, 19 июля отменили коронавирусные ограничения

    Телеканал HBO из-за коронавируса на два дня приостановил съемки сериала «Дом дракона», приквела «Игры престолов». Случай заболевания выявили у одного из членов съемочной группы Об этом сообщает Deadline.

    Имя заболевшего указано, его уже отправили на карантин. Съемки планируют продолжить уже 21 июля. Ранее в Великобритании из-за коронавируса два раза за неделю приостанавливали съемки второго сезона сериала Netflix «Бриджертоны».

    Несмотря на рост заболеваемости, власти Англии 19 июля отменили коронавирусные ограничения. В конце апреля стало известно, что съемки проходили именно в этой части Великобритании, на пляже Холиуэлл Бэй на юге страны.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: кино Сериал
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    Почему приостановили съемки приквела «Игры престолов». HBO назвали причину