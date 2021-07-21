Почему приостановили съемки приквела «Игры престолов». HBO назвали причину

Несмотря на рост заболеваемости, власти Англии, где проходят съемки сериала, 19 июля отменили коронавирусные ограничения

Телеканал HBO из-за коронавируса на два дня приостановил съемки сериала «Дом дракона», приквела «Игры престолов». Случай заболевания выявили у одного из членов съемочной группы Об этом сообщает Deadline.

Имя заболевшего указано, его уже отправили на карантин. Съемки планируют продолжить уже 21 июля. Ранее в Великобритании из-за коронавируса два раза за неделю приостанавливали съемки второго сезона сериала Netflix «Бриджертоны».

Несмотря на рост заболеваемости, власти Англии 19 июля отменили коронавирусные ограничения. В конце апреля стало известно, что съемки проходили именно в этой части Великобритании, на пляже Холиуэлл Бэй на юге страны.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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