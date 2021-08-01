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    Недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст

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    Блогерша София Стужук - Недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст
    Блогерша София Стужук
    instagram.com/sofia_stuzhuk/

    «Сиськи порноактрисы», - прокомментировала свою грудь блогерша

    Популярная украинская блогерша София Стужук, которая в конце марта увеличила грудь, заявила, что теперь собирается уменьшить ее.

    Об этом 26-летняя звезда Сети сообщила в Instagram-stories, передает Telegram канал «Культурная прачечная». Девушка призналась, что недовольна результатом и хочет снова лечь под нож хирурга.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила Стужук.

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    Недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст
    Недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст
    Недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст
    Недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст
    Недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст
    Недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст
    instagram.com/sofia_stuzhuk/

    София заметила, что в целом ей нравится, что увеличила грудь, но 4-й размер считает слишком большим.

    «Я точно не понимаю, то ли они слишком большие, то ли я не соблюдала правил, не ходила с бандажом, и они не опустились. Сбоку они как шары. Чувствую себя резиновой куклой. Хотелось бы на пол или размер меньше и посадить ниже», — отметила блогерша.

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена украинского шоумена шокировала признаниями о семейной жизни: «Бил и подсыпал наркотики».

    Менее чем через пол года, на ее день рождения, ведущий сделал Юле предложение. А через два месяца после свадьбы Джеджула впервые ударил избранницу.

    «Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым», — вспомнила Юля.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    Недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст