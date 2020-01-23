Стала известна причина внезапной смерти рэпера Juice WRLD



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Изначально основной версией смерти Juice был назван сердечный приступ

Судмедэксперты обнародовали официальную причину смерти рэпера

В декабре один из самых популярных фрешменов последних лет, 21-летний Juice WRLD был найден мертвым в аэропорту Чикаго. Изначально основной версией смерти молодого артиста был назван сердечный приступ, однако история его ухода из жизни обрастала странными подробностями - еще в самолете Джус вел себя странно, а экипаж якобы заметил огнестрельное оружие у парней из его команды.

Теперь же судмедэксперты обнародовали официальную причину смерти рэпера: Джаред умер из-за передозировки. В его крови были найдены смертельные дозы оксикодона и кодеина. В то же время, следователи отвергли версию суицида. По их мнению, Juice WRLD пытался скрыть наркотики, находившиеся у него при себе.