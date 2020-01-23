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    Жизнь

    Стала известна причина внезапной смерти рэпера Juice WRLD

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    <p>Изначально основной версией смерти Juice был назван сердечный приступ</p> <div></div> - Стала известна причина внезапной смерти рэпера Juice WRLD

    Изначально основной версией смерти Juice был назван сердечный приступ

    Судмедэксперты обнародовали официальную причину смерти рэпера

    В декабре один из самых популярных фрешменов последних лет, 21-летний Juice WRLD был найден мертвым в аэропорту Чикаго. Изначально основной версией смерти молодого артиста был назван сердечный приступ, однако история его ухода из жизни обрастала странными подробностями - еще в самолете Джус вел себя странно, а экипаж якобы заметил огнестрельное оружие у парней из его команды.

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    Стала известна причина внезапной смерти рэпера Juice WRLD
    Стала известна причина внезапной смерти рэпера Juice WRLD
    Стала известна причина внезапной смерти рэпера Juice WRLD
    Стала известна причина внезапной смерти рэпера Juice WRLD

    Теперь же судмедэксперты обнародовали официальную причину смерти рэпера: Джаред умер из-за передозировки. В его крови были найдены смертельные дозы оксикодона и кодеина. В то же время, следователи отвергли версию суицида. По их мнению, Juice WRLD пытался скрыть наркотики, находившиеся у него при себе.

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