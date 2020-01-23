«Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)



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36-летний Родриго Алвес вовсю готовится к операции по увеличению груди

Эпатажный телеведущий выразил свои опасения из-за каминг-аута, который вызвал ажиотаж в сети

36-летний шоумен Родриго Алвес за последние четыре месяца изменил имидж и прощел ряд операций по перевоплощению. «Живой Кен» переживал, что после радикальной смены имиджа и заявления о своих убеждениях пострадает его профессиональная жизнь. Но опасения оказались беспочвенны.

«Я думал, что никогда не вернусь, что мной перестанут интересоваться и я останусь без работы. Мне доказали, что я был неправ… Я зря боялся! Мне повысили зарплату. Меня попросили вернуться на телевидение», - эмоционально высказался Родриго. Он уверен, что это доказывает позитивные изменения в мире и лояльность в вопросах личного выбора каждого.