  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)

    • Розсилка
    <p>36-летний Родриго Алвес вовсю готовится к операции по увеличению груди</p> <div></div> - «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)

    36-летний Родриго Алвес вовсю готовится к операции по увеличению груди

    Эпатажный телеведущий выразил свои опасения из-за каминг-аута, который вызвал ажиотаж в сети

    36-летний шоумен Родриго Алвес за последние четыре месяца изменил имидж и прощел ряд операций по перевоплощению. «Живой Кен» переживал, что после радикальной смены имиджа и заявления о своих убеждениях пострадает его профессиональная жизнь. Но опасения оказались беспочвенны.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)
    «Живой Кен» назвал главное преимущество превращения в женщину (фото)

    «Я думал, что никогда не вернусь, что мной перестанут интересоваться и я останусь без работы. Мне доказали, что я был неправ… Я зря боялся! Мне повысили зарплату. Меня попросили вернуться на телевидение», - эмоционально высказался Родриго. Он уверен, что это доказывает позитивные изменения в мире и лояльность в вопросах личного выбора каждого.

     Читайте также: 19-летняя украинка продала девственность за $1,3 миллиона (фото, видео)
    знаменитости телевидение шоу-бизнес ЛГБТ новости телеведущий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ