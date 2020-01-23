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    Шоу-биз

    53-летний Венсан Кассель с молоденькой женой отдыхают на пляжах в Бразилии (фото)

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    <p>О романе Венсана Касселя и еще 18-летней Тины Кунаки заговорили летом 2015 года</p> <div></div> - 53-летний Венсан Кассель с молоденькой женой отдыхают на пляжах в Бразилии (фото)

    О романе Венсана Касселя и еще 18-летней Тины Кунаки заговорили летом 2015 года

    Горяча парочка оформила отношения в августе 2018-го, а в апреле 2019-го у них родилась дочь

    Для 53-летнего Венсана Касселя и 22-летней Тины Кунаки проводить январские деньки у океана под пальмами - уже семейная традиция. Но в этом году она порядком затянулась. Еще в конце декабря вместе с дочерью Амазонией Венсан и Тина улетели в Рио-де-Жанейро, откудае регулярно публикуют кадры в социальных сетях.

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    53-летний Венсан Кассель с молоденькой женой отдыхают на пляжах в Бразилии (фото)
    53-летний Венсан Кассель с молоденькой женой отдыхают на пляжах в Бразилии (фото)
    53-летний Венсан Кассель с молоденькой женой отдыхают на пляжах в Бразилии (фото)
    53-летний Венсан Кассель с молоденькой женой отдыхают на пляжах в Бразилии (фото)
    53-летний Венсан Кассель с молоденькой женой отдыхают на пляжах в Бразилии (фото)

    Венсан и Тина загорают и плавают в океане без своей малышки. Фотоохотники поймали в минувший вторник момент, как молодая мама в черном бикини плескалась в волнах. А позже она опубликовала в соцсетях фото с наиболее выгодного ракурса, продемонстрировав не только подтянутую фигуру, но и временное тату в виде скорпиона на ягодице. Венсан же то составлял ей компанию на пляже, то прогуливался соло по набережной Рио.

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