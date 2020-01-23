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    Фото

    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)

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    <p>Певица поделилась новыми фотографиями</p> <div></div> - Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)

    Певица поделилась новыми фотографиями

    Фото: instagram.com/buzhynska/

    Поклонники восхищены фигурой певицы

    Популярная укрраинская певица Екатерина Бужинская показала, как прошли ее каникулы в солнечной Доминикане. В своем Инстаграме артистка разместила новую серию ярких фотографий в бикини. По словам Бужинской, ее каникулы в Доминиканской Республике закончились. Певица заключила свой отпуск.

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    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)
    Фото: instagram.com/buzhynska/

    «Спасибо, Доминикана! Отдохнули, набрались сил, наелись фруктов, напутешествувались, были на интересных экскурсиях, набрались опыта и даже сделали импровизированную фотосессию», - поделилась Екатерина подписчикам.

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