Соблазнительная Бужинская в бикини показала, как отдохнула в Доминикане (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица поделилась новыми фотографиями Фото: instagram.com/buzhynska/

Поклонники восхищены фигурой певицы

Популярная укрраинская певица Екатерина Бужинская показала, как прошли ее каникулы в солнечной Доминикане. В своем Инстаграме артистка разместила новую серию ярких фотографий в бикини. По словам Бужинской, ее каникулы в Доминиканской Республике закончились. Певица заключила свой отпуск.

«Спасибо, Доминикана! Отдохнули, набрались сил, наелись фруктов, напутешествувались, были на интересных экскурсиях, набрались опыта и даже сделали импровизированную фотосессию», - поделилась Екатерина подписчикам.