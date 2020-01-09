Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи



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Журналисты считают, что есть вполне закономерные подтексты решения герцога и герцогини Сассекской

По мнению экспертов, все из-за внутренних конфликтов с родственниками

Британская общественность шокирована заявлением герцогов Сассекских Меган и Гарри о том, что те приняли решение отречься от престола. Напомним, официальное обращение появилось в Instagram четы 8 января. В нем пара информировала: после долгих бесед Меган и Гарри сошлись на том, что больше не хотят находиться под контролем Елизаветы и намерены жить на две страны.

Корреспондент Daily Mail Сэм Гринхилл предположил, что повлиять на результат могли финансы. В последнее время герцоги Сассекские активно жаловались, что титул мешает им зарабатывать те деньги, которые они могли бы получать, если бы не являлись старшими членами королевской семьи.

Если раньше Гарри и Меган обязаны были отказываться от любого дохода в пользу престола, то теперь они с легкостью смогут соглашаться на любые выгодные сделки. При этом не факт, что Гарри откажется от средств, которые ему предоставляет принц Чарльз.

Телеведущий Пирс Морган также озвучил свою позицию по поводу услышанного. Журналист уверен: Гарри и Меган отреклись от семьи из-за внутренних конфликтов с родственниками. Так, герцог Сассекский неоднократно заявлял, что в последнее время он практически не общался с братом Уильямом, хотя ранее мужчины были очень близки.