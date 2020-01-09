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    Жизнь

    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи

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    <p>Журналисты считают, что есть вполне закономерные подтексты решения герцога и герцогини Сассекской</p> <div></div> - Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи

    Журналисты считают, что есть вполне закономерные подтексты решения герцога и герцогини Сассекской

    По мнению экспертов, все из-за внутренних конфликтов с родственниками

    Британская общественность шокирована заявлением герцогов Сассекских Меган и Гарри о том, что те приняли решение отречься от престола. Напомним, официальное обращение появилось в Instagram четы 8 января. В нем пара информировала: после долгих бесед Меган и Гарри сошлись на том, что больше не хотят находиться под контролем Елизаветы и намерены жить на две страны.

    Корреспондент Daily Mail Сэм Гринхилл предположил, что повлиять на результат могли финансы. В последнее время герцоги Сассекские активно жаловались, что титул мешает им зарабатывать те деньги, которые они могли бы получать, если бы не являлись старшими членами королевской семьи.

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    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.
    Второй «любимый» кадр Самир сделал во время путешествия пары в Марокко в начале года. Меган, которая находилась на последнем триместре беременности, доверчиво прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Принц Гарри смотрел на нее с улыбкой
    Третьим снимком королевский фотограф выбрал кадр, сделанный во время парада Trooping the Colour в Лондоне, посвященного дню рождения королевы. Это был первый выход Меган и Гарри после рождения их сына
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи
    Стали известны причины ухода Меган Маркл и Гарри Гарри из королевской семьи

    Если раньше Гарри и Меган обязаны были отказываться от любого дохода в пользу престола, то теперь они с легкостью смогут соглашаться на любые выгодные сделки. При этом не факт, что Гарри откажется от средств, которые ему предоставляет принц Чарльз.

    Телеведущий Пирс Морган также озвучил свою позицию по поводу услышанного. Журналист уверен: Гарри и Меган отреклись от семьи из-за внутренних конфликтов с родственниками. Так, герцог Сассекский неоднократно заявлял, что в последнее время он практически не общался с братом Уильямом, хотя ранее мужчины были очень близки.

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    Меган Маркл журналист телеведущий Принц Чарльз
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