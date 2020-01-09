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    Жизнь

    Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи

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    <p>Особенную ярость королевских особ вызвал тот факт, что Гарри и Меган Маркл не сообщили о своем поступке другим приближенным к королеве людям</p> <div></div> - Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи

    Особенную ярость королевских особ вызвал тот факт, что Гарри и Меган Маркл не сообщили о своем поступке другим приближенным к королеве людям

    Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали свое заявление без всякого согласования, что является нарушением всех норм королевской семьи

    Королева Великобритании Елизавета II крайне расстроена и очень опечалена решением принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия членов королевской семьи. Ранее они объявили об этом в соцсетях, никого не поставив в известность.

    Как отмечал Гарри, ему хочется добиться независимости от монаршего дома. Также в планах принца создать новую благотворительную организацию.

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    Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи
    Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи
    Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи
    Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи
    Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи
    Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи
    Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи
    Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи
    Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи
    Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи
    Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи
    Елизавета II отреагировала на решение Гарри и Меган уйти из королевской семьи

    Между тем принц Чарльз и принц Уильям, как передает источник из Букингемского дворца, находятся в ярости от решения Гарри и его супруги. Они считают это предательством и объявлением войны семье, пишет The Sun.

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