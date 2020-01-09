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    Жизнь

    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи

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    <p>Гарри и Меган больше не будут носить звание &laquo;старших членов королевской семьи&raquo;</p> <div></div> - Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи

    Гарри и Меган больше не будут носить звание «старших членов королевской семьи»

    Обращение появилось в официальном Инстаграме пары

    Шестой наследник на престол принц Гарри и его супруга – герцогиня Сассекская Меган приняли решение официально отказаться от звания членов королевской семьи. Соответствующее заявление появилось в официальном Instagram четы. Отмечается, что Меган и Гарри долго советовались между собой прежде, чем сойтись во мнениях. Окончательно же супруги утвердились в своем решении к началу года, что позволило им совершить мощный толчок для еще более глобальных перемен.

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    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.
    Второй «любимый» кадр Самир сделал во время путешествия пары в Марокко в начале года. Меган, которая находилась на последнем триместре беременности, доверчиво прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Принц Гарри смотрел на нее с улыбкой
    Третьим снимком королевский фотограф выбрал кадр, сделанный во время парада Trooping the Colour в Лондоне, посвященного дню рождения королевы. Это был первый выход Меган и Гарри после рождения их сына
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи
    Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи

    Отмечается, что Гарри и Меган больше не будут носить звание «старших членов королевской семьи», однако продолжат сотрудничать с королевой и будут появляться на некоторых официальных мероприятиях. Отказ от престола также означает тот факт, что Меган и Гарри обретают финансовую независимость. Жить же пара вместе с ребенком планирует на две страны – Великобританию и Америку.

     «Благодаря вашей поддержке в последние годы мы чувствуем себя готовыми к такой корректировке. Географический баланс между США и Британией позволит нам воспитывать нашего сына с уважением к королевским традициям и в то же время предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая открытие нашей новой благотворительной организации», – гласит обращение.

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    знаменитости Меган Маркл Принц Гарри
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